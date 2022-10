Metsola: le proposte della Commissione Ue sul gas sono insufficienti, servono "passi da gigante"

Con l'intervento della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, hanno preso il via i lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Un discorso in gran parte concentrato sugli sforzi che, tra mille divisioni, si stanno cercando di portare a compimento in Europa per alleviare gli esorbitanti costi dei beni energetici per cittadini e imprese. E per sottrarsi a quel ricatto russo sul gas che, con l'inverno ormai prossimo, è forse la più importante arma di Putin per cercare di sviare i Paesi europei dal sostegno all'Ucraina.

“Siamo in una situazione in cui l'inflazione è a due cifre. I tassi di interesse sono in rapido aumento. Il tempo per i piccoli passi è finito, sono necessari passi da gigante” - ha iniziato Metsola. "Questa incertezza sta portando uno tsunami, che sta spazzando via e cancellando il valore degli stipendi e dei bilanci nazionali. Possiamo spingere gli impatti economici e sociali di questa crisi, possiamo assicurarci che le nostre famiglie e le nostre aziende possano pagare le bollette. Per farlo dobbiamo agire insieme. Dobbiamo trovare azioni comuni come siamo riusciti a trovare durante la crisi del Covid e come stiamo facendo ora davanti all'aggressione russa in Ucraina". "Penso che le proposte sul tavolo sono molto buone - ha aggiunto Metsola - vogliamo mostrare che Putin non può vincere questa guerra".

Riguardo al Price cap, la presidente del Parlamento Ue ha ricordato che se ne parla da ormai molto tempo. "Potete chiamarlo un cap a prezzo dinamico, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma deve unire i paesi in modo che i paesi non si superino a vicenda. Abbiamo già visto che appena le nuove proposte sono state messe in tavola i prezzi hanno iniziato a stabilizzarsi. Quindi questo è un impatto diretto della nostra azione".

"La Commissione ha presentato una serie di proposte urgenti: dalla tassazione dei profitti straordinari, alla diminuzione della domanda di gas o alla definizione di un nuovo parametro di riferimento per il gas naturale liquefatto. Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente queste misure, ma allo stesso tempo ha la sensazione che potrebbe essere troppo poco per le nostre imprese europee con costi di gestione ormai impossibili o per le famiglie che non possono più permettersi di pagare le bollette".

"Abbiamo bisogno di una visione credibile per il nostro mercato energetico del futuro. È necessario un meccanismo di approvvigionamento congiunto per il gas. È l'unico modo in cui possiamo trovare una via d'uscita comune e non superarci a vicenda quando conta di più". Ma c'è bisogno anche di "riconsiderare la possibilità di dissociare i prezzi dell'elettricità da quelli del gas, come misura straordinaria e temporanea", ha sottolineato la presidente dell'Europarlamento.

Per affontare la crisi serve la revisione del bilancio Ue

Per affrontare il difficile momento economico, secondo Roberta Metsola, "abbiamo bisogno di una revisione del bilancio a lungo temine Ue per adattarci ai bisogni e alle priorità emergenti, che si tratti di aiuti umanitari e ricostruzione dell'Ucraina, crisi alimentare globale, gestione dei disastri naturali e finanziamento delle nostre ambizioni politiche in materia di energia, difesa e autonomia strategica".

"La vera pace, solo con la giustizia"

Sugli attacchi indiscriminati contro le città e le infrastrutture civili che i russi stanno compiendo in questi ultimi giorni in Ucraina, secondo Metsola ci vuole un'azione più decisa che comprenda "l'aumento delle sanzioni, un maggiore supporto militare, in particolare i sistemi di difesa aerea, carri armati e armature pesanti, nonché sforzi rafforzati nell'affrontare i crimini di guerra commessi in Ucraina".

"La vera pace può venire solo con la giustizia - ha affermato -, con un tribunale che esamini i crimini di guerra, i loro autori e la restituzione".

Sull'Italia "ho parlato con Mario Draghi, con Enrico Letta e con Antonio Tajani. Sono stata rassicurata" Lo ha detto Roberta Metsola, interpellata sulla situazione italiana nel corso della conferenza stampa.

Sull'Italia "ho parlato con Mario Draghi, con Enrico Letta e con Antonio Tajani. E sono stata rassicurata", ha detto la presidente del Perlamento Ue. "Non posso commentare il risultato delle discussioni in corso" sulla formazione del governo, ha poi aggiunto, interpellata in particolare se pensi che Silvio Berlusconi possa essere al potere in Italia. "Quello che posso dire è che i messaggi ufficiali di qualsiasi potenziale partner della coalizione e dei loro membri sono stati coerentemente a favore dell'Ucraina, dell'Europa e di un rafforzamento delle relazioni transatlantiche".