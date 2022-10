Conte: "Per Confindustria il debito è buono solo se va alle imprese"

Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea con gli eletti a Montecitorio, ha ribadito il suo punto di vista su come indirizzare le politiche governative di sostegno alle famiglie e alle imprese, per affrontare crisi economica e inflazione. Non ha mancato di notare, con ironia pungente, come i sostegni ipotizzati dall'associazione industriali finiscano per premiare alcuni e penalizzare altri: "Ora tutti si svegliano e immaginano manovre da decine di miliardi. Ora anche Confindustria parla di una manovra da 50 miliardi. Meglio tardi che mai. Solo che a Confindustria è bene chiarire che non può continuare così che quando si sostengono le imprese è debito buono e quando si sostengono le famiglie che non arrivano a fine mese è debito cattivo. Queste distinzioni, che filano limpide in astratto e sono buone per conferenze accademiche, si scontrano con la dura realtà di una spirale recessiva ormai in atto".

Ricordiamo che Giuseppe Conte ha fatto del reddito di cittadinanza la sua arma più efficace nella conquista del consenso durante la recente campagna elettorale, che gli ha permesso di raccogliere voti e affermare il M5S come primo partito al Sud. Questa sua nuova presa di posizione non fa che definire ancora più la linea politica dei Cinque Stelle a favore del sostegno alle famiglie, laddove la coperta della prossima manovra finanziaria risulterà troppo corta per accontentare le richieste di tutti i soggetti in difficoltà economica.