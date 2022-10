Conte: "Furore ideologico" contro il Reddito di cittadinanza, "lavoriamo insieme per migliorarlo"

"C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza": lo ha detto ai giornalisti Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, commentando il discorso della presidente del consiglio Giorgia Meloni ieri alla Camera.

Si tratta, ha rivendicato l'ex premier, di “uno strumento di protezione sociale che c'è in tutti i Paesi e l'Istat dice che ha salvato un milione di persone dalla povertà”.

Per Conte "dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo deve lavorare è una banalità, tecnicamente si chiama tautologia, significa l'acqua fresca. Bisogna offrire lavoro e allora un atteggiamento serio e responsabile da parte di chi vuole governare l'Italia è dire: lavoriamo tutti insieme, noi per primi, per migliorare le politiche del reddito".