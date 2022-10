Coppa del Mondo rugby femminile. L’Italia batte il Giappone 21-8: vittoria storica

In campo al Waitakere Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda, le azzurre di Andrea Di Giandomenico si sono battute fino all’ultimo e hanno vinto contro la squadra nipponica. Una partita non facile ma che alla fine ha portato al risultato. E si tratta di un traguardo storico quello del passaggio ai quarti di finale per le azzurre che quindi si uniscono ai padroni di casa e campioni in carica neozelandesi insieme a Canada, Inghilterra, Francia e Australia per il posto tra gli ultimi otto della competizione.