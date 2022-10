A Toronto la seconda tappa della coppa del mondo di nuoto FINA 2022. Azzurri a caccia di medaglie

Seconda tappa della coppa del mondo di nuoto FINA 2022, questa volta a Toronto in Canada. Dopo le prime tre giornate disputate a Berlino dove l’Italnuoto ha conquistato numerose medaglie, ridotta la pattuglia di nuotatori italiani in trasferta al di là dell’Atlantico: Thomas Ceccon, Federico Burdisso e Alberto Razzetti.

Molti invece i big statunitensi che debutteranno nel circuito, su tutti la pluriprimatista mondiale Katie Ledecky.

Nella prima giornata Thomas Ceccon si cimenterà in una prova per lui non sempre usuale, i 100 delfino uomini dove è iscritto con il tempo di 50.56, decimo tempo in gara. Sulla medesima distanza gareggerà anche Federico Burdisso, accreditato di 51.44, dodicesimo crono.

Nella stessa giornata il neoprimatista italiano dei 100 dorso in vasca corta sarà in gara anche nei 100 misti uomini, prova che gli ha regalato la medaglia d’oro a Berlino lo scorso 21 ottobre. Il vicentino ha il miglior tempo di iscrizione: 51.40 ma dovrà tenere d’occhio il canadese Finlay Knox, suo coetaneo (tra i due nuotatori Thomas è più “vecchio” di soltanto 19 giorni!) che vorrà ben figurare davanti al pubblico di casa e il solito Matthew Sates. Finale prevista per le 19.30 dello stesso giorno. Così come sempre venerdì sono in programma i 50 stile libero uomini dove Ceccon è iscritto con 46.68, quinto tempo di iscrizione. È probabile che l’azzurro dovrà scegliere quale gara eventualmente disertare.

Nei 100 misti uomini gareggerà anche Alberto Razzetti, terzo Azzurro presente nella trasferta canadese, accreditato di 52.15 come tempo di iscrizione, Alberto poi affronterà anche la doppia distanza dei misti, nei 200 ha un tempo di 1.51.54 come crono di iscrizione, secondo dietro il russo Matthew Sates a soli 9 centesimi. Le serie si disputeranno domenica mattina (ore 10 circa), non è prevista la finale.

Sabato 29 ottobre Ceccon entrerà in acqua per i 50 dorso uomini, sesto tempo di iscrizione con 23.51, nella stessa giornata in gara Alberto Razzetti nei 200 delfino uomini, l’Azzurro ha il miglior tempo di iscrizione con 1.49.06. Sempre per i 200 delfino uomini scenderà in acqua anche Federico Burdisso (1.53.82).

Insomma, una piccola pattuglia ma ben agguerrita.