Coppa Italia, Parma-Bari 1-0. Gli emiliani passano il turno

Finisce 1-0 la partita fra Parma e Bari grazie al colpo di testa vincente di Benedyczak nel corso del primo tempo e alle parate di Corvi nella ripresa, che permettono alla squadra di Pecchia di qualificarsi al prossimo turno in cui affronterà l'Inter a San Siro.

Sin dalle prime battute di gara regna grande equilibrio al Tardini, con le due formazioni che si danno battaglia nella zona centrale del campo senza riuscire a trovare il varco per concludere.

Le uniche due vere occasioni della prima frazione arrivano a cavallo della mezz'ora: la prima al 29' porta al vantaggio gialloblù con il colpo di testa di Benedyczak su cross di Sohm, l'altra, al 32' è l'immediata risposta di Scheidler che sempre di testa fallisce la chance per il pareggio biancorosso.

Nella ripresa il copione della gara resta pressoché lo stesso, con il Parma che cerca il gol del raddoppio senza trovare troppa fortuna, mentre dall'altra parte il Bari prova a rimettere tutto in equilibrio sbattendo più volte su un super Corvi. Il giovane portiere gialloblù salva prima in uscita su Salcedo, poi compie due autentici miracoli su Ceter e Vicari, venendo aiutato anche dalla traversa sul tiro dalla distanza del difensore ex Spal.

Nel finale i ritmi calano e al triplice fischio il risultato non cambia.