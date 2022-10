Coppa Italia, Spezia – Brescia 3-1. Liguri qualificati agli ottavi di finale

Tutto facile per lo Spezia nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Brescia. I liguri, che negli ottavi affronteranno l'Atalanta, si impongono per 3-1 allo stadio Alberto Picco, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, grazie alla doppietta dello slovacco Strelec e alla rete di Verde. Il bresciano Moreo rende meno amaro il passivo a tempo scaduto.

Primo tempo con pochi guizzi da entrambe le squadre, tranne il gol di Strelec al 20’ per gli spezzini. Un ammonito per parte nei primi 45 minuti di gioco.

Al 10’ della ripresa lo Spezia aumenta il vantaggio sul Brescia ad opera di Daniele Verde. I ragazzi di Clotet provano a reagire ma al 86’ arriva la terza rete dei liguri: doppietta dello slovacco David Sterelec. A risultato ormai acquisito e tempo abbondantemente scaduto (93’) gol di bandiera per i lombardi con Stefano Moreo.