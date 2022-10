Coppa Italia: impresa Monza, 3-2 all'Udinese e vola agli ottavi

Grazie ad un'incredibile rimonta in due minuti, il Monza sorprende l'Udinese e la elimina dalla Coppa Italia. Alla Dacia Arena apre Valoti, poi una doppietta di Nehuen Perez porta avanti i friulani, ma Molina e Petagna, entrambi entrati dalla panchina, ribaltano tutto in pochi istanti regalando gli ottavi di finale contro la Juve alla squadra di Palladino.

Si ferma invece a nove la striscia di risultati utili consecutivi per gli uomini di Sottil, fermati anche da un palo ed una traversa. Turnover da una parte, turnover dall'altra, ma a risentirne di più a livello di gioco sono i bianconeri, che offensivamente parlando creano poco o nulla. Dal canto suo invece la formazione ospite mette in mostra grande carattere e al 15' crea la prima chance con Rovella, respinto sulla linea da Nuytinck a portiere battuto.

Al 5’ i padroni di casa, allo stadio Dacia Arena di Udine, subito pericolosi per la porta difesa da Miche Di Gregorio. Al 15’ doppia occasione per il Monza: giro palla efficace in fase offensiva degli ospiti, che porta al cross rasoterra di Machin; l'uscita bassa di Padelli è provvidenziale e sulla ribattuta di Rovella, Nuytinck salva la porta sguarnita.

Al 38’ l'azione di corner dei bianconeri si trasforma in contropiede a favore del Monza. Gli ospiti attaccano in superiorità numerica e lanciano D'Alessandro a tu per tu con Padelli, fenomenale nello sbarrargli la strada.

A primo tempo quasi scaduto arriva il vantaggio del Monza: decentrato sulla sinistra, Valoti ha un po' di spazio per calciare e decide di provarci con il destro. Il tiro viene deviato da un difensore e spiazza Padelli, infilandosi sotto la traversa.

L'arbitro Dionisi fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Dopo 47 minuti di gara il Monza è in vantaggio per 0 a 1 sull’Udinese.

Al 49’ i padroni di casa afferrano il pareggio. Con gli ingressi di Udogie e Samardžić l'Udinese spinge sull'acceleratore. Un cross dalla destra viene colpito di tacco da Beto e si trasforma in assist per Perez, che sotto porta insacca, è 1-1.

I bianconeri passano in vantaggio al 68’ con Perez. Neanche il tempo di festeggiare e 120 secondi dopo il Monza rimette in parità l’incontro.

Dopo altri due minuti i lombardi vanno in vantaggio con una rete del neoentrato Petagna che riceve palla al limite dell'area e con un'azione da goleador porta a spasso la difesa Udinese, prima di indovinare il diagonale vincente. Monza nuovamente avanti.

Dopo 4 minuti di recupero Dionisi manda le squadre negli spogliatoi. Game over.