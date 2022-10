Allarme antiaereo: Corea del Nord lancia ancora missili balistici e Tokyo evacua alcune zone

" Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo ", ha detto il governo nipponico in una allerta antimissile emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia). L'emittente nazionale Nhk ha affermato che l'allarme era in vigore per due regioni settentrionali del Paese. Le sirene hanno suonato per invitare le persone a correre ai rifugi.

"La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato verso est", ha affermato in una nota il Capo di stato maggiore congiunto della Corea del Sud, senza fornire ulteriori dettagli. Anche la guardia costiera giapponese ha confermato il lancio di un sospetto missile balistico nordcoreano, avvertendo le navi di essere vigili. Quest'anno la Corea del Nord, dotata di armi nucleari ha effettuato un numero record di test sulle armi, ultimo prima di oggi il lancio di missili balistici a corto raggio quattro volte la scorsa settimana. L'intenso periodo di test sulle armi di Pyongyang arriva mentre Seul, Tokyo e Washington intensificano le esercitazioni militari congiunte per contrastare le crescenti minacce dal Nord. La Corea del Sud, il Giappone e gli Stati Uniti hanno organizzato venerdì esercitazioni anti-sottomarino - le prime in cinque anni - pochi giorni dopo che le marine di Washington e Seul hanno condotto esercitazioni su larga scala nelle acque al largo della penisola coreana. Tali esercitazioni fanno infuriare la Corea del Nord, che le vede come prove per un'invasione. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris era a Seoul la scorsa settimana e ha visitato la zona demilitarizzata pesantemente fortificata che divide la penisola, in un viaggio che mirava a sottolineare l'impegno "corazzato" del suo Paese nella difesa della Corea del Sud contro il Nord. Da mesi anche funzionari sudcoreani e statunitensi avvertono che il leader nordcoreano Kim Jong-un si sta preparando a condurre un altro test nucleare. Funzionari statunitensi e sudcoreani hanno affermato di ritenere che ciò potrebbe accadere subito dopo l'imminente congresso del partito cinese il 16 ottobre. La Corea del Nord, che è soggetta a molteplici sanzioni delle Nazioni Unite per i suoi programmi di armi, in genere cerca di massimizzare l'impatto geopolitico dei suoi test con un attento tempismo.