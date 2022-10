Corea del Sud e Usa lanciano 4 missili in risposta ai test della Corea del Nord

Corea del Sud e Stati Uniti hanno lanciato 4 missili terra-terra nel mar cinese orientale in risposta alla provocazione della Corea del Nord che ieri ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato i cieli del Giappone finendo poi in mare ma costringendo le autorità di Tokyo a dare l'allarme e far correre i cittadini nei rifugi sotterranei per sicurezza.

Le forze armate sudcoreana e statunitense hanno usato missili Army Tactical Missile System (ATACMS), che hanno colpito con precisione bersagli fittizi e hanno dimostrato la capacità degli alleati di scoraggiare ulteriori provocazioni, ha affermato il Joint Chiefs of Staff (JCS). L' ATACMS è un missile superficie-superficie tattico, appartenente alla categoria dei missili balistici a corto raggio, in servizio dal 1991 presso l'esercito statunitense e prodotto dalla Lockheed-Martin in varie versioni con gittata da 140 a 300 km. I lanci sono stati effettuati dalla base di Gangneung. La più vicina al confine con la Corea del Nord.

Altri video in rete mostrano un grande incendio ardere nella stessa base, alcune fonti parlano di più esplosioni. Le Forze Armate della Corea del Sud hanno ammesso che un missile balistico ha avuto un malfunzionamento ed è caduto a terra durante l'esercitazione con gli Stati Uniti: il boato dell'esplosione e il conseguente incendio hanno scatenato il panico tra i residenti nella città costiera di Gangneung, che temevano un attacco dalla Corea del Nord. I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno dichiarato mercoledì (oggi) che nessuno è rimasto ferito dall'incidente martedì notte.