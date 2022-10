Corsa al trotto, domani a Roma il 95esimo Derby Italiano. La prima edizione nel 1926

Una giornata speciale quella attesa domani all’ippodromo Capannelle di Roma: in scena la grande festa del trotto, il DERBY DAY, la giornata speciale in cui si disputa il Derby Italiano di Trotto.

Giunta alla sua 95^ edizione, la corsa dedicata ai trottatori italiani di 3 anni, rappresenta la vetrina più prestigiosa per i cavalli nostrani e l’appuntamento più atteso da allevatori, proprietari, professionisti e appassionati.

Nello stesso pomeriggio si correranno anche le tradizionali Oaks del Trotto, la corsa che viene unanimemente definita “Derby delle femmine”, perché corsa solo da cavalle, programmata sulla distanza breve del miglio.

«C’è grande attesa - commenta Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle - per questa giornata che ospiterà uno dei più interessanti convegni dell’intero calendario ippico nazionale e che consegnerà il prestigioso “Nastro Azzurro”. Un appuntamento importantissimo, che sarà vissuto con eccezionale partecipazione dal pubblico e dagli addetti ai lavori, così come già accaduto per il pomeriggio dedicato alle batterie per le qualificazioni, il 18 settembre scorso, che ha richiamato a Capannelle un foltissimo numero di appassionati”.

Intanto, nell’attesa della gara, sono state fatte le estrazioni per l’ordine di partenza. I 14 finalisti in gara sono: Dimitri Ferm, Denzel Treb, Dakovo Mail, Danger Bi, Dea Grif, Dundee As, Denver Gio, Dolce Viky, Dante Clemar, Desiderio d’Esi, Dayton, Duca As, Dardo Zack, Diamond Truppo. Relativamente al pronostico sembrerebbe partire da un punto abbastanza fermo, ovvero quello rappresentato da Dimitri Ferm che è stato sin qui il dominatore della stagione avendo vinto tre gruppi 1 di fila, mettendo sempre in evidenza una superiorità abbastanza netta.

Sorteggiato anche lo schieramento delle quattordici concorrenti che disputeranno le Oaks del Trotto.