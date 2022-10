Covid: 11.606 nuovi casi e 39 decessi. Il tasso di positività è al 14,44%

Sono 11.606 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 25.554 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 39 contro le 52 di ieri. Il tasso di positività è14,44% (ieri 15,80%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 80.319 contro i 161.787 del giorno precedente.

La regione con il maggior numero di casi è l'Emilia Romagna con 1.705 contagi, seguita da Lombardia (+1.640), Lazio (+1.535), Veneto (+1.040) e Piemonte (+829). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.359.680.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 22.923 (ieri 29.400) per un totale che sale a 22.672.607. Gli attualmente positivi sono 11.357 in meno (ieri -3.899) e diventano 508.440, di cui 501.090 in isolamento domiciliare.

Cresce anche se di poco il numero delle ospedalizzazioni da Covid in Italia: secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i ricoveri in area medica sono 7.124 (107 in più rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva 226 (3 in meno rispetto a ieri, con 23 nuovi ingressi).

L' andamento della curva

Hanno raggiunto il picco sia la curva della percentuale dei casi di Covid-19, sia quella dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive; la curva dei decessi prosegue invece la crescita in modo lineare: lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani,dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

"L'analisi delle differenze settimanali della sequenza della percentuale dei positivi ai test molecolari rivela che, dopo il massimo del valore medio raggiunto circa due settimane fa (18%),culmine della fase di crescita iniziata a metà settembre circa,siamo in fase di discesa con valore attuale pari a circa il 10%", osserva il matematico. "La stessa analisi - prosegue -mostra che l'occupazione dei reparti ordinari ha terminato la fase di crescita, con la curva media che ha raggiunto un massimo due giorni fa (pari a circa l'11%). I dati di questa settimana permetteranno una localizzazione precisa". Il matematico rileva inoltre che "l'occupazione dei reparti di terapia intensiva è in fase di decrescita da una settimana circa, con un valore medio attuale pari al 2,5% circa" e che "la curva dei decessi cresce ora in modo lineare, con un valore medio attuale pari a circa 90 unità al giorno, aumentato dal valore minimo di tre settimane fa pari a circa 40 unità al giorno".