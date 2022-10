Covid: 13.316 i positivi, 47 le vittime. Tasso al 15,5%

Si dimezzano, a fronte di un netto calo di tamponi processati, come durante ogni fine settimana, i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Italia. Sono 13.316 i nuovi contagiati (ieri erano stati 28.509) secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 47 (ieri erano state 20). Il tasso di positività scende al 15,5% (ieri al 19,3%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 85.693 rispetto ai 147.359 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.542.568, come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 140 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 133), mentre gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.520 (ieri erano 4.292), cioè 228 in più. Gli attualmente positivi sono 466.949. Dimessi e guariti sono21.898.422 , mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.197.