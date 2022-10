Covid: 15.089 i nuovi casi e 51 decessi. Il tasso di positività è al 18,1%

Sono 15.089 i nuovi casi di Covid (34.444 ieri) e 51 i morti (41 ieri) nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 83.426 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 18,1% (20,2% ieri). In crescita i ricoveri (+288 su ieri per un totale di 5.987) e le persone in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri per un totale di 216).

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.830.825 come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 503.427. Dimessi e guariti sono 22.149.828, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è 177.570.