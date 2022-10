Covid, 31.775 nuovi casi e 92 morti. Il tasso di positività è al 16,2%

Sono 31.775 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 36.116 di ieri e soprattutto i 38.969 di sabato scorso. I tamponi processati sono 195.575 (ieri 213.088) con un tasso di positività che dal 16,9% scende al 16,2%.

I decessi sono 92 (ieri 91), per un totale da inizio pandemia di 178.542.

Le terapie intensive scendono di 7 unità (ieri -8) e con 31 ingressi del giorno diventano 227 in tutto; i ricoveri sono 29 in meno (ieri +51), per un totale di 7.047. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Negli ultimi 7 giorni i casi di reinfezioni risultano in lieve calo. In totale dal 24 agosto 2021 al 19 ottobre 2022 sono stati segnalati 1.280.238 casi di reinfezione, pari al 6,8% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Questo quanto emerge dal Report esteso dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) che accompagna il monitoraggio settimanale e che evidenzia inoltre come il virus continui a confermarsi meno letale .

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 23.322.522. I guariti sono 22.620.284 in totale. Sono invece 516.422 le persone in isolamento domiciliare.