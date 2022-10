Covid: 46.716 nuovi casi e 60 decessi. Tasso di positività al 20,3 %

C'è un incremento di 43.716 persone affette da Covid-19. Nelle ultime 24 ore c'è un lieve arretramento, visto che ieri erano stati 44.672. Ma i dati presenti nel bollettino del ministero della salute indicano un trend chiaro. Sostanzialmente stabile il numero delle morti: sono 60 ed ieri ne erano state notificate 62. Il tasso di positività è del 20,3 per cento. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 215.035 rispetto ai 205.555 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid-19 rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.781.293. Poi risultano 194 pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.489. Gli attualmente positivi sono 497.497. Dimessi e guariti sono 22.106.318, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è 177.478.

"Non c'è nessun allarme, oggi, nel paese. Siamo ottimisti perché l'Italia ha una grande immunitàibrida" data dalle vaccinazioni e dal contagio. Così ilDirettore Generale dell'Istituto Nazionale Malattie InfettiveSpallanzani di Roma Francesco Vaia partecipando a Tennis &Friends. "Faccio un appello al nuovo governo - aggiunge -perché metta come priorità tra i suoi obbiettivi quello dioccuparsi della ventilazione meccanica nei luoghi dellasocialità", come scuole, trasporti, cinema o teatri.