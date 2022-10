Covid, Francia: sotto inchiesta l'ex premier Edouard Philippe. La Corte indaga su gestione pandemia

Inchiesta sulla gestione della pandemia: la Corte di Giustizia della Repubblica, il tribunale dei ministri in Francia, ha convocato l'ex primo ministro Edouard Philippe in aula il prossimo 24 ottobre, in vista della sua iscrizione nel registro degli indagati. Philippe guidò il paese dal 15 maggio 2017 fino al 3 luglio 2020 quando - dopo il primo lockdown - fu sostituito da Jean Castex.