Covid, il bollettino del 13 ottobre: 45.705 nuovi casi e 66 decessi, positività giù al 19,2%

Potrebbe essere arrivata al picco la curva epidemica in Italia per quel che riguarda quest'ultima mini ondata autunnale. Sono 45.705 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 47.763 di ieri e soprattutto i 44.853 di giovedì scorso, un aumento su base settimanale molto lieve di circa il 2%.

I tamponi processati sono 238.253 (ieri 244.746) con un tasso di positività che dal 19,5% scende al 19,2%.

I decessi di oggi sono 66 (ieri 69), per un totale da inizio pandemia di 177.785 vittime.

Le terapie intensive salgono di 8 unità (ieri +4) ed ora sono 236 con 37 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari invece tornano a calare dopo diversi giorni, 126 in meno (ieri +225), per un totale di 6.358.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 40.067 (ieri 35.153) per un totale che sale a 22.273.393. Gli attualmente positivi sono 5.572 in più (ieri +12.532) e salgono a 539.023, di cui 532.429 in isolamento domiciliare.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e' ancora la Lombardia con 8.771 contagi, seguita da Veneto (+5.939), Piemonte (+4.991), Emilia Romagna (+4.070) e Lazio (+3.875). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.990.201.