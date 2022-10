Covid, il bollettino del 18 ottobre: 58.360 nuovi casi e 113 decessi

Sono 58.360 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 13.439 di ieri, ma soprattutto contro i 65.920 di martedì scorso. L'epidemia si conferma in fase di calo, con circa un 11% di casi in meno su base settimanale.

Le vittime sono 113, contro le 93 di ieri. Il tasso di positività è del 17,7% (ieri era al 15,95% e lunedì scorso al 19,8%).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 329.569, contro gli 84.220 del giorno precedente.

Sono invariati i pazienti ricoverati in terapia intensiva (per un totale di 254), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.993 , ossia 65 in più rispetto ai 6.928 di ieri.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.172.370. Gli attualmente positivi sono 543.207. Dimessi e guariti sono 22.450.969 , mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.194.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 12.757 contagi, seguita da Veneto (+7.744), Piemonte (+6.818), Lazio (+4.710) e Campania (+3.743).