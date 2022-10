Covid, il bollettino del 21 ottobre: 36.116 nuovi casi e 91 decessi, positività giù al 16,9 %

Sono 36.116 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 40.563 di ieri e soprattutto i 40.580 di venerdì scorso. Rimane costante intorno al 10%, come nei giorni scorsi, il calo dei casi su base settimanale.

I tamponi processati sono 213.088 (ieri 229.140) con un tasso di positività che dal 17,7 scende al 16,9%.

I decessi sono 91 (ieri 84), per un totale da inizio pandemia di 178.450.

Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -9) e con 33 ingressi del giorno diventano 234 in tutto; i ricoveri sono 51 in più (ieri -37), per un totale di 7.076.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 42.549 (ieri 48.592) per un totale che sale a 22.584.147. Gli attualmente positivi sono 6.526 in meno (ieri -8.116) e diventano 528.150, di cui 520.840 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.290.747.

La regione con il maggior numero di casi anche oggi è la Lombardia con 6.803, seguita da Veneto (4.677), Piemonte (4.305), Lazio (3.316) ed Emilia Romagna (3.296).