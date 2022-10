Covid, il bollettino del 25 ottobre: 48.714 nuovi casi e 120 decessi, positività al 16,4%

Ancora in leggero calo la curva epidemica in Italia. Sono 48.714 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 11.606 di ieri (ma con meno tamponi come ogni lunedì) e soprattutto i 58.360 di martedì scorso, la diminuzione dei casi su base settimanale è all'incirca del 16%.

I tamponi processati sono 297.268 (ieri 80.319), con un tasso di positività che dal 14,4% sale al 16,4%.

I decessi sono 120 (ieri 39), per un totale da inizio pandemia di 178.753.

Le terapie intensive aumentano di 6 unità (ieri -3) e con 37 ingressi del giorno diventano 232 in tutto; i ricoveri invece sono 18 in meno (ieri +107), per un totale di 7.106.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 57.034 (ieri 22.923) per un totale che sale a 22.729.641. Gli attualmente positivi sono 8.441 in meno (ieri -11.357) e tornano di un soffio sotto il mezzo milione, 499.999, di cui 492.661 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.408.393.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 9.979 contagi, seguita da Veneto (+6.363), Piemonte (+4.822), Lazio (+4.644) e Toscana (+3.485).