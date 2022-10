Covid, il bollettino del 26 ottobre: 35.043 nuovi casi e 93 decessi, posititvità giù al 16,2%

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 35.043 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 48.714 di ieri e soprattutto i 41.712 di mercoledì scorso, con una discesa dei casi su base settimanale pari al 16% (stesso dato di ieri).

I tamponi processati sono 216.735 (ieri 297.268) con un tasso di positività che scende dal 16,4, al 16,2%. I decessi sono 93 (ieri 120), per un totale da inizio pandemia di 178.846.

Le terapie intensive diminuiscono di 5 unità (ieri +6) e con 24 ingressi del giorno diventano 227 in tutto; i ricoveri invece sono 87 in meno (ieri -18), per un totale di 7.019.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 498.269. Dimessi e guariti sono 22.766.314, mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.846. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.443.429.

