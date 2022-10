Covid, in calo la curva epidemica: 13.439 nuovi contagi e 93 morti, la positività scende al 16%

Sono 13.439 i nuovi casi di coronavirus e 93 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sull’andamento del contagio. In generale, si registra un calo della curva epidemica in Italia: ieri erano 30.239, lunedì scorso 15.089. I tamponi processati sono 84.220 (ieri 175.985) con un tasso di positività che dal 17,2% scende al 16%.

Il numero dei decessi rispetto a ieri (erano 32) aumenta sensibilmente, per un totale da inizio pandemia di 178.081. Le terapie intensive salgono di 2 unità (ieri stabili) con 23 ingressi del giorno e sono 254 in tutto; i ricoveri sono 213 in più (ieri +123), per un totale di 6.928.

La regione con il maggior numero di casi odierni è l'Emilia-Romagna, con 2.024 contagi seguita da Lombardia (+1.864), Lazio (+1.637), Piemonte (+1.480) e Veneto (+1.209). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.114.013. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 22.863 (ieri 29.684) per un totale che sale a 22.391.844.

Gli attualmente positivi sono 8.926 in meno (ieri +522) e diventano 544.088 di cui 536.906 in isolamento domiciliare.