Covid, Iss: cala l'incidenza, Rt stabile a 1,27. Tre Regioni a rischio alto

Stabili le terapie intensive, salgono i ricoveri

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2,4% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 20 ottobre), immutato rispetto alla rilevazione del 13 ottobre.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece all'11% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 20 ottobre) contro il 10% (dato del 13 ottobre).

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (10,5% vs 11%). Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (54,7% vs 54%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% vs 35%).