Restano le mascherine in ospedali e Rsa, obbligo prorogato

Se sul bollettino dei dati, gli obbligo vaccinali per i professionisti sanitari e le multe per gli over 50 no vax il Governo ha deciso di allentare le misure per quanto riguarda invece le mascherine nelle strutture sanitarie si è deciso di mantenere l'obbligo.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci ha deciso di prorogare di altri due mesi (fino al 31 dicembre) l’ordinanza fatta dal suo predecessore Speranza che obbliga chiunque entri in una struttura sanitaria a indossare la mascherina. Per tutelare le persone più fragili dovranno indossarle i medici, gli infermieri e anche i visitatori.

Stop invece all’obbligo dei vaccini a partire da domani primo novembre (anziché il 31 dicembre) per medici e infermieri e progressivo reintegro del personale no vax.

Tanti i pareri favorevoli all’uso di mascherine nelle strutture sanitarie. Secondo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli "L'adozione delle mascherine nelle strutture sanitarie è una misura che protegge i sanitari e i pazienti, soprattutto i più vulnerabili. Anche Silvestro Scotti della Federazione dei medici di medicina generale "L'obbligo di mascherina in tutti i presidi sanitari è utile da mantenere almeno fino alla fine di questo periodo invernale in cui circolano le malattie respiratorie stagionali".

La Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica aveva definito un azzardo non indossare le mascherine in ospedali e residenze per anziani.

La regione Campania, la Lombardia e il Lazio si erano già espresse sull’opportunità di mantenere l’obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie così come alcune strutture ospedaliere del territorio nazionale.