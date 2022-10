Crac della Popolare di Vicenza, la sentenza d'appello: all'ex presidente Zonin pena quasi dimezzata

Una condanna confermata in secondo grado ma con un sostanzioso sconto di pena: è il sunto di quello che ha deciso la Corte d'Appello di Venezia sul caso del crac della Banca Popolare di Vicenza. Gianni Zonin, l’ex banchiere e presidente dell’istituto di credito liquidato nel 2017, dovrà scontare 3 anni e 11 mesi (la Procura generale aveva chiesto 5 anni e 10 mesi) contro i 6 anni e 6 mesi inflitti in primo grado.

Il dispositivo è stato letto nell'aula bunker di Mestre dal presidente Francesco Giuliano. Stessa condanna, 3 anni e 11 mesi, per l'ex dg Andrea Piazzetta, così come per l'ex consigliere Massimiliano Pellegrini; 3 anni e 4 mesi per l'altro ex dg Paolo Marin, 2 anni e 7 mesi per l'altro ex dg Emanuele Giustini. Confermata solo l'assoluzione per l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto, con il rigetto dell'appello proposto dalla Procura di Vicenza. La sentenza ha revocato inoltre la confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati, per l'importo di 963 milioni di euro.

L'ex presidente della Popolare Vicentina - noto anche per essere il “re del vino” dal momento che la sua azienda vinicola è attiva dal 1821 - non era in aula al momento della lettura della sentenza. Stamane ha assistito alla repliche delle parti civili e delle difese. La camera di consiglio è durata circa 10 ore. Si chiude, dopo oltre venti udienze nell'aula bunker di Mestre, il processo d'appello per il default dell'istituto vicentino, inchiesta simbolo del cosiddetto periodo delle “popolari venete”. L'Appello ha riformato la sentenza di primo grado del 15 dicembre 2020 del tribunale di Vicenza, quasi dimezzando le pene per tutti gli imputati.