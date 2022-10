Crimini di guerra in Ucraina: intervista a Vincenzo Musacchio, giurista e criminologo forense

Professore, ci può far comprendere cosa sia un crimine di guerra?

È una violazione del diritto internazionale umanitario (trattato o diritto consuetudinario) che prevede una responsabilità penale individuale ai sensi del diritto internazionale. Di conseguenza, e contrariamente ai crimini di genocidio e a quelli contro l'umanità, i crimini di guerra devono sempre aver luogo in un conflitto armato, internazionale o non. I crimini di guerra possono essere suddivisi in: a) crimini di guerra contro persone che hanno bisogno di particolare protezione; b) crimini di guerra contro chi presta assistenza umanitaria e operazioni di mantenimento della pace; c) crimini di guerra contro la proprietà e altri diritti; d) metodi di guerra proibiti; e) mezzi di guerra proibiti. Per comprendere meglio il concetto, nella definizione appena manifestata, rientrano: omicidio; mutilazioni, torture; presa di ostaggi; attacchi contro la popolazione civile; attacchi contro edifici dedicati a scopi religiosi, educativi, artistici, scientifici o di beneficenza, monumenti storici o ospedali; saccheggio; stupro, violenza sessuale, gravidanza forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale; arruolamento di bambini di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o loro utilizzo per partecipare attivamente alle ostilità.

Fatta questa premessa, secondo lei in questo conflitto sono stati commessi crimini di guerra?

Certamente. Non esiste conflitto armato nel quale non si commettano crimini di guerra. Li ha commessi la Germania nella seconda guerra mondiale, li ha commessi l’Italia nelle occupazioni colonialiste, li hanno commessi gli Stati Uniti, li ha commessi l’ex URSS e li hanno commessi ucraini e russi nella guerra in corso e in quella del 2014. Ci sono stati i crimini di guerra commessi a Mariupol, quelli del massacro di Nanchino a My Lai, del mercato di Sarajevo a Racak in Kosovo. Tutti hanno avuto in comune grandi spargimenti di sangue di civili ed hanno influito sugli sviluppi della guerra.

Qual è l’autorità che giudica i crimini di guerra?

Con l'approvazione il 17 luglio 1998 dello Statuto di Roma, è la Corte Penale Internazionale dell'Aia, il tribunale competente a giudicare sui crimini di guerra che violano i codici di condotta da tenere durante le operazione belliche. Per esser maggiormente preciso un ruolo analogo è rivestito anche dalla Corte internazionale di giustizia dell'Onu che però è un organo a sé e giudica l'operato dei Paesi e non dei singoli individui, come invece fa la Corte Penale Internazionale.

Quali sono gli Stati che riconoscono la competenza della Corte Penale Internazionale?

Sono oltre centocinquanta le nazioni che hanno firmato lo Statuto di Roma. Molti Stati hanno firmato, però non hanno mai voluto ratificare il Trattato. I Paesi più noti a non aver mai riconosciuto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sono Cina, Israele, Russia e Stati Uniti che insieme rappresentano le Nazioni con maggiori violazioni dei diritti umani sui cui si fonda la comunità internazionale.

Quali sono le sanzioni irrogabili ai colpevoli di crimini di guerra?

La pena più pesante è l'ergastolo, ossia la reclusione a vita. Come in ogni organo giudiziario naturalmente l'entità della pena è data dalla gravità del reato commesso e, a differenza di quanto avviene nella giurisdizione ordinaria, l'imputato non può essere mai processato in contumacia, il che significa che deve essere presente fisicamente nell’aula giudiziaria.

Possiamo dire che Putin sia incriminabile per aver commesso crimini di guerra?

Otto mesi fa e per la precisione il 4 marzo la Corte Penale Internazionale ha aperto un'indagine per verificare presunti crimini di guerra commessi dalla Russia nel corso dell'invasione in territorio ucraino. Putin, quindi, è già stato incriminato. Nel caso in cui le prove raccolte condurranno alla conferma delle accuse mosse al presidente russo, l’accusa di crimini di guerra potrebbe portare al rinvio a giudizio e all’eventuale condanna all'ergastolo. Personalmente ritengo questa ipotesi difficilmente realizzabile, non tanto perché Putin possa essere non colpevole, quanto perché per essere messo sotto processo, dovrebbe essere arrestato e condotto davanti al tribunale. A oggi tale ipotesi mi pare inverosimile.

Secondo lei gli ucraini sono esenti dall’aver commesso crimini di guerra?

Credo che nessuna delle parti in guerra possa dirsi esente. Sembrerebbe vi siano fonti di prova idonee a confermare che anche la controparte ucraina si sia macchiata di crimini di guerra internazionali per il trattamento disumano dei prigionieri catturati. Durante la guerra del Donbass, tra il 2014 e il 2015, sembrerebbe che le forze ucraine (e anche quelle filorusse, ovviamente) si siano macchiate di crimini di guerra. Torture, detenzioni illegali, rapimenti, furti ed estorsioni sono stati ampiamente documentati sia da Amnesty International – in un Report dal titolo “You don’t exist. Arbitrary detention, enforced disappearances and torture in Eastern Ukraine” (2016) – sia dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) nel “Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016”.

Tutti criminali di guerra allo stesso modo?

Assolutamente no. Mai mettere tutti sullo stesso piano, asserendo che in fondo russi e ucraini siano colpevoli in maniera identica, che non ci siano ragioni o torti. Lo disconoscerebbe il diritto e la morale. È vero il contrario. Gli ucraini sono stati aggrediti e un esercito straniero ha bombardato le loro città, la loro capitale, ha ucciso bambini, donne, ha abbattuto case, scuole. Questo tuttavia non fa dei soldati e dei volontari ucraini degli eroi senza macchia. Per fortuna i giudici hanno i mezzi per la determinazione del reato e della conseguente pena.

Un’ultima domanda. Crede che ci possa essere il pericolo concreto di un conflitto nucleare?

Naturalmente mi auguro di no. Abbiamo già visto gli effetti di un simile strumento di distruzione di massa. È impossibile uscire vincitori da una guerra nucleare! Un attacco di questo tipo è un problema per tutti noi, nessuno escluso. Spero che questo scenario pur se improbabile porti al ritorno della diplomazia e presto alla fine di questa sanguinosa guerra della quale come sempre le vittime principali sono quelle civili.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.