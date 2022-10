Crolla un cavalcavia a Novara: la voragine inghiotte un'auto

Una porzione del cavalcavia XXV aprile, che unisce il centro della città di Novara con la statale per Milano, è crollata stamane. Si è aperta una grande voragine sulla carreggiata sinistra. Un'auto che stava transitando è finita nella fenditura senza però crollare di sotto. La conducente dell'auto, una Dacia Duster, è stata portata in ospedale per accertamenti: non avrebbe riportato ferite serie ma è in stato di shock.

Si è concluso l'intervento dei vigili del fuoco sul posto.

Il cavalcavia, che risale agli anni 70, era rimasto a lungo chiuso tra il 2015 e il 2016 per lavori di consolidamento.

Il sovrappasso di cui ha ceduto una parte finale è tra i più trafficati di Novara, visto il flusso veicolare giornaliero in direzione da e per la Lombardia di grandi proporzioni e le sue chiusure hanno sempre creato notevoli problemi alla viabilità cittadina.

La storia del cavalcavia

Il cavalcavia in questione fu inaugurato l'anti vigilia di Capodanno del 1974 e un quotidiano locale, il Corriere di Novara, lo definì "il ponte dei sospiri". Causa i sei anni di gestazione per un'opera di cui si era iniziato a parlare nel 1964, che originariamente era prevista in ferro con una sezione stradale di 7 metri. In seguito furono apportate modifiche sostanziali e fu realizzato in cemento armato precompresso con sede stradale di oltre 9 metri più i marciapiedi. Lungo 1.150 metri di cui 425 di viadotto in cemento armato e rampe diraccordo. Il progetto originario del cavalcavia XXV Aprile,r ealizzato dall'ufficio tecnico comunale, fu approvato il 7 novembre 1969, mentre quello in cemento armato fu approvato il13 agosto 1973. La consegna dei lavori del progetto originario data 30 novembre 1970. I lavori del viadotto in cemento armato iniziarono l'11giugno 1973. Il costo preventivo dell'opera era di 850.000.000 di lire mentre il costo consuntivo, sfiorò il miliardo dell'epoca, fu infatti di 969.000.000. L'opera fu realizzatadall'impresa Zumaglini e Gallina di Torino. Il cavalcavia fu inaugurato incompleto. Mancavano alcune opere accessorie come l'impianto di illuminazione.