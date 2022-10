Crollo all'Università di Cagliari: 4 persone indagate nell'inchiesta della Procura

Quattro persone risultano indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per il crollo della palazzina nel complesso universitario di Sa Duchessa avvenuto nella tarda serata di martedì 18 ottobre.

Si tratta dei primi indagati dall'apertura dell'inchiesta. Un atto dovuto da parte del magistrato che coordina le indagini, il pm Giangiacomo Pilia, per consetire la nomina dei periti di parte. Domani mattina infatti il pubblico ministero darà l'incarico a un proprio consulente di fiducia per la perizia sull'edificio collassato.

Nulla finora è trapelato sui nomi dei destinatari dell'avviso di garanzia. Il fascicolo è stato aperto con le ipotesi di reato di crollo colposo di edificio e disastro colposo.

Ieri la manifestazione degli studenti che, in segno di protesta, hanno occupato un'aula del polo di Sa Duchessa.

Nel frattempo è scattato il sequestro di tutto il polo umanistico tra via Is Mirrionis e via Trentino. I sigilli sono stati apposti, su incarico della Procura, dalla Squadra mobile della questura di Cagliari in collaborazione con la sezione di Pg della Asl del capoluogo e i vigili del fuoco. A loro il pm ha delegato le indagini e i primi accertamenti per verificare la tenuta strutturale dell'intero blocco, una costruzione a forma di E con gli edifici collegati l'uno all'altro. L'obiettivo è di scongiurare altri possibili crolli nelle parti rimaste intatte.

Il crollo all'università poco dopo le lezioni

La notte del 18 ottobre, intorno alle 21,45, ha ceduto l'edifcio che ospitava l'aula magna e altre aule della Facoiltà di Lingue nel complesso di Sa Duchessa, a Cagliari. L'edificio è collassato su sé stesso, sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata a un'altra costruzione a forma di C dove è stato realizzato anche l'asilo della Facoltà.

Fino a poche ore prima nelle aule erano presenti decine di studenti per le lezioni. Una tragedia sfiorata. "ll Signore ci ha graziati", ha detto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, all’indomani del crollo.

I vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, ma anche con ispezioni sul posto, non hanno trovato tracce che possano far risalire alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie.