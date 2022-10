Da Liz Truss a Rishi Sunak: due foto e due leggii raccontano il cambio di guardia a Downing Street

Due foto scattate a sette settimane di distanza l'una dall'altra e due leggii raccontano il cambio di guardia a Downing Street. Tra il primo scatto e il secondo, tra il primo leggio e il secondo, ci sono una nazione in lutto per la morte della sovrana più longeva della monarchia britannica e una disastrosa crisi economica e ci sono riti tradizionali e cerimoniali attraversati da un vento di novità fin dalla scelta del nuovo premier, Rishi Sunak. Solo qualche decennio fa sarebbe stato impossibile immaginare un regnante britannico accogliere il discendente di una famiglia indiana. Liz Truss e la Regina Elisabetta II, Rishi Sunak e Carlo III La prima fotografia è uno scatto del 6 settembre 2022. È un'immagine passata “casualmente” alla storia: l'ultima che ritrae la Regina Elisabetta, scomparsa solo due giorni dopo. Racconta il momento in cui la sovrana conferisce l'incarico alla nuova premier Liz Truss che succede a Boris Johnson. La cerimonia, che non prevede più il “kissing hands”, l'antico baciamano simbolo di fedeltà alla Corona, si svolge, per la prima volta dal 1908, a Balmoral e non a Buckingham Palace, come prevede la tradizione. La Regina, che ha regnato a cavallo di due secoli, ha vissuto una guerra mondiale, il postcolonialismo, la Brexit e una pandemia, appare quasi "dimessa" e piccola nel suo golfino grigio, la gonna scozzese e il bastone da passeggio. La Truss, “severa” nel suo completo di ispirazione thatcheriana. Alle loro spalle, divani verde acqua, una lampada in tinta, il caminetto. Non le colonne, i marmi e i decori dorati di Buckingham Palace. Elisabetta II sorride mentre porge la mano alla nuova premier assolvendo all'ultimo dei suoi doveri da sovrana. Alcuni osservatori considerano questo incontro come il momento clou dell'intera premiership della Truss, bruciata in soli 45 giorni.

Ap La Regina e Liz Truss - Carlo III e Sunak

La seconda fotografia ritrae lo stesso momento. Re Carlo III stringe la mano al nuovo premier Rishi Sunak. Il cerimoniale si svolge secondo un rito antico risalente al 1721 quando, quello che è considerato il primo ministro della Storia britannica, Robert Walpole, guidò il governo per i successivi venti anni. Un rito che sottolinea l'impermanenza di chi guida il governo e il valore costituzionale, invece costante, della Corona. Fa da sfondo al conferimento dell'incarico a Rishi Sunak una delle sale più sfarzose e importanti di Buckingham Palace, spesso sede di incontri con personaggi illustri. Allestita in marmo e oro, la stanza prende il nome, 1844, dalla data della visita dello zar russo Nicola I. I salotti sono imbottiti di seta color oro e blu del XIX secolo firmata Morel & Seddon; ci sono i ritratti di re Giorgio IV e del duca Federico di York da bambini, e una scrivania neoclassica del 1820 realizzata dal famoso ebanista tedesco David Roentgen. Le pareti sono decorate con una carta da parati color cipria e candelabri in malachite. La Regina vi ha ricevuto gli Obama e numerosi premi Nobel. Dopo le foto ufficiali, il re e il primo ministro stabiliscono lo schema per le udienze settimanali. Sunak, come da tradizione, vedrà con scadenza settimanale il monarca e lo informerà delle decisioni che intende portare avanti.

(ApPhoto) Re Carlo III dà il benvenuto a Rishi Sunak durante un'udienza a Buckingham Palace, Londra

Intanto dal loro “primo” incontro arrivano foto segnate da espressioni sorridenti e cordiali senza quegli elementi di disagio che in molti avevano colto nelle insolite parole “dear, oh dear” che Carlo III si era lasciato sfuggire un paio di settimane fa ricevendo in udienza Truss nel pieno del terremoto finanziario e politico di quei giorni: parole traducibili con l'esclamazione "santo cielo", come in un sospiro di preoccupazione.

Il leggio "ritorto" Il nuovo premier eredita una situazione economica estremamente difficile e non ha mancato, nel suo discorso inaugurale di sottolineare, pur senza fare nomi, ma con un chiaro riferimento a chi lo ha preceduto, che sono stati fatti degli errori. Cosa che Truss ha completamente evitato di ammettere nel suo discorso di commiato. Sunak ha anche affermato che non ha paura della sfida che ha davanti e di volerlo dimostrare con i fatti più che con le parole. Curioso che una delle sue prime decisioni sia stata quella di rinunciare al leggio scelto da Liz Truss, la cui colonna di sostegno ritorta aveva suscitato curiosità fin dal suo primo discorso fuori dal numero 10 di Downing Street. Secondo la tradizione, ogni primo ministro personalizza il leggio da posizionare davanti alla porta della sede del capo del governo, ma quello scelto da Truss era particolarmente insolito. La velocità della nomina di Sunak non gli ha però dato il tempo di ordinarne uno nuovo e quindi, come si legge sui tabloid britannici, non volendo usare quello di Truss, si è dovuto accontentare di un leggio ereditato da un'amministrazione precedente… Non saranno però né le foto né i leggii a determinare la durata di questo nuovo governo, ma la capacità di fronteggiare una delle crisi economiche più gravi della Gran Bretagna della storia moderna. Difficile però battere il record negativo del mandato precedente.