Daphne Caruana Galizia: 40 anni di carcere per i fratelli Degiorgio esecutori dell'omicidio

Entrati in aula come “non colpevoli”, hanno invece poi ammesso di essere responsabili dell’omicidio. La sensazionale svolta è stata annunciata in aula alla ripresa dell’udienza, che era rimasta sospesa dall'ora di pranzo.

Nell'intervista concessa alla Reuters, George Degiorgio aveva ammesso che l'assassinio che gli era stato commissionato per lui "era business, nient'altro che un business", aggiungendo che se avesse saputo chi fosse la vittima avrebbe "chiesto 10 milioni di euro" e non gli appena 150mila euro per cui concluse l'affare con Theuma. Nella fase di avvicinamento al processo, il fratello Alfred ha cercato di far rinviare il procedimento cercando varie scappatoie legali mentre George ha cominciato uno sciopero della fame che lo ha portato al ricovero in ospedale, ma stamani si è presentato in aula in sedia a rotelle e assistito da un medico.

Hanno seguito il processo rappresentanti del Centro europeo per la libertà di stampa e dei media e altre organizzazioni internazionali che si occupano della libertà nei media.

"Oggi non è stata fatta giustizia, è stato fatto solo un piccolo passo. Ora avanti con quelli che hanno ordinato e pagato l'omicidio, con chi li ha protetti e quelli che hanno passato due anni facendo tutto il possibile immaginabile per cercare di insabbiare tutto". Lo ha scritto la presidente dell'Europarlamento, la maltese Roberta Metsola, in un post su Facebook in cui scrive che "altri due uomini hanno appena ammesso l'assassinio di Daphne Caruana Galizia quasi cinque anni dopo che l'hanno uccisa". "E' stato un mezzo decennio di agonia per la famiglia di Daphne e per il paese - ha sottolineato Metsola – Daphne continua a non poter più scrivere il suo blog, godersi figli e nipoti, fare giardinaggio o passare il tempo con i suoi cari".