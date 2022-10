Dbrs conferma rating BBB Italia, trend stabile

L'agenzia di rating Dbrs ha confermato il rating BBB (High) dell'Italia con trend stabile. È quanto si legge nella nota di Dbrs. "Il trend stabile riflette l'opinione di Dbrs Morningstar secondo cui i rischi per il rating sono bilanciati. I progressi nella diversificazione dell'approvvigionamento di gas del paese e l'aspettativa che il nuovo governo non si discosti in modo significativo dall'orientamento delle politiche di bilancio prudenti compensano il deterioramento delle prospettive di crescita del paese". Finora, l'economia italiana, rileva, "ha registrato una rapida ripresa post-pandemia, ma la sua dipendenza dalle importazioni di gas la rende vulnerabile agli alti prezzi dell'energia e alla minore fornitura di gas nei prossimi trimestri".

Dbrs Morningstar, si legge ancora, "non esclude una modesta recessione nel 2023, ma le implicazioni di lunga durata dovrebbero essere limitate poiché l'eventuale razionamento del gas, nel caso in cui fosse necessario, dovrebbe essere moderato".

In caso di successo, il Pnrr, sottolinea l'agenzia di rating, "darebbe impulso a quella che è stata una crescita economica storicamente debole". I conti pubblici, osserva, "sono migliorati più del previsto e mantenere un orientamento di bilancio prudente rimane fondamentale per ripristinare lo spazio di bilancio e ridurre il rapporto debito/pil. Questo dovrebbe continuare a scendere a circa il 145,4% quest'anno, il che rappresenterebbe un calo cumulativo di quasi dieci punti percentuali in due anni dal picco del 154,9% nel 2020".