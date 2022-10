Assago, il difensore del Monza Pablo Marì sarà operato: "Ho avuto suerte"

Il giocatore, che non è in pericolo di vita, è stato colpito alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie Veronica e il figlio Pablito, da un uomo di 46 anni, italiano, con problemi psichici che ha afferrato un coltello dall'espositore all'interno del supermercato Carrefour e, all'improvviso, ha iniziato a colpire persone a caso, uccidendo un dipendente di 30 anni e ferendone altre 5 .

“ Ho avuto ‘suerte’ ”

Pablo Marì, 29 anni, dopo una stagione all'Udinese è arrivato la scorsa estate al Monza, in prestito dall'Arsenal. Nato a Valencia e cresciuto nelle giovanili del Maiorca, ha giocato in Spagna, Olanda e Regno Unito. In totale in Serie A, ha giocato 22 partite, con 3 gol.

"E' successo qualcosa di sconvolgente, lui mi ha detto di aver avuto 'suerte', perché oggi ha visto morire qualcun altro. E' una storia terribile, sono cose che succedono di solito in altri paesi ma in Italia quasi mai", ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani dopo averlo visitato in ospedale. "Aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco, e non si è accorto di nulla - ha aggiunto - Ha sentito come un fortissimo crampo, probabilmente lo ha salvato la sua altezza. E' stato colpito alla schiena, poi ha visto questo delinquente accoltellare alla gola una persona".

Galliani ha raccontato che raccontando che il difensore ha detto che già lunedì “spera di essere in campo”.