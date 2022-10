Direzione Pd, passa la linea di Letta: "Congresso costituente in 4 fasi ma stesso simbolo, lo amo"

La lunghissima riunione (più di ottanta interventi per oltre dieci ore ), a tratti agitata e nella quale non sono mancate critiche e attacchi al gruppo dirigente, sembra quindi far trovare la quadra su come muoversi e agire nei prossimi mesi, mentre la nuova legislatura si avvia e il prossimo governo (il primo in Italia guidato da una donna) si prepara a muovere i primi passi. Ed è proprio sulla questione femminile che si consuma uno degli scontri più forti, con la presidente Valentina Cuppi (uno dei tanti non eletti) a parlare esplicitamente di “ maschilismo ” all'interno del gruppo dirigente. Il segretario incassa e rilancia: quello della rappresentanza di genere nel partito è un tema centrale. Per questo, propone il segretario dimissionario, anche i prossimi capigruppo al Senato e alla Camera siano donne, come aveva deciso già nella legislatura appena conclusa. Una proposta che però non piace a uno dei veterani, Luigi Zanda, per il quale devono essere i gruppi parlamentari a decidere.

Si farà, quindi, il congresso in quattro fasi : aperto ben oltre il Pd, con momenti di approfondimento sui principali nodi da sciogliere; e si concluderà con le primarie , alla fine dell'inverno. A stretto giro, il candidato di “Italia democratica e progressista” convocherà una nuova direzione per fissare i tempi di ogni singola tappa. È l'avvio di un percorso che dovrebbe portare, almeno nelle intenzioni, a un profondo cambiamento del partito e del suo gruppo dirigente. Non quindi un nuovo simbolo, un progetto nuovo, completamente diverso, ma una “rifondazione”. Del resto, Letta sul simbolo era stato chiaro: “Ne sono innamorato”.

Per farlo è necessario “un nuovo gruppo dirigente, formato da nuove generazioni”, risorse “che il Pd ha”. Ma Letta mette in guardia: ciò non significa “concorsi di bellezza ma un percorso che ci consenta di affrontare i nodi che abbiamo davanti in profondità. Il confronto fra candidature farà bene al partito”. Nel ribadire questi punti, il leader non sposa le visioni più catastrofiche, per cui la sconfitta è stata profonda, drammatica, irrecuperabile e che vada gettato tutto, “il bambino e l’acqua sporca”. Il partito è vivo, sembra dire Letta, va solo ricostituito e riprogrammato. “Credo che sia stato un successo far nascere il Pd, è stato e sarà una storia positiva per il Paese” chiarisce il segretario.

E si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Siamo gli unici ad aver fatto elezioni in alternativa alla destra, tutti gli altri hanno fatto elezioni in alternativa a noi”. A pesare sulla sconfitta, il sogno sfumato del ‘campo largo’, che ha reso impossibile il presentarsi all'appuntamento elettorale dentro a una alleanza larga. “Un campo ha vinto perchè è stato unito, il nostro campo invece non lo è stato nonostante il lavoro di mesi ed anni per costruire il campo largo, una larga unità, unica condizione con la quale si sarebbe potuto vincere”. Ma il Partito democratico, ricorda Letta, è pur sempre il “partito guida dell’opposizione, il secondo partito in Italia e il primo tra quelli che non fanno parte della maggioranza”. Questo giustifica e motiva il lavoro che va cominciato adesso, in vista delle prossime pagine da scrivere. In soldoni, ricominciare a parlare con “quelle fasce di popolazione che non ce la fanno, non solo con quelli che ce la fanno”. E, sognando la sua opposizione intransigente contro “un governo che mostra già adesso le sue difficoltà. E non è ancora nato”, Letta prevede (o forse spera): “La luna di miele del governo con il paese sarà breve: la situazione sociale è fortemente deteriorata dalla guerra e dalla crisi economica”. Quindi avanti con le prossime tappe, la rifondazione, il cantiere aperto: c’è vita nel Partito democratico.