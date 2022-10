Ventuno anni fa il disastro aereo di Linate, celebrata oggi la prima "Giornata per non dimenticare"

L’ 8 ottobre di ventuno anni fa, all’aeroporto internazionale di Linate , a Milano, non è stato un giorno qualsiasi: in quella data si registrò il più grave incidente aereo in Italia. Un aereo MD-87 della compagnia scandinava Sas e un Cessna Citation privato, che stava decollando, si scontrarono sulla pista, provocando 118 morti .

Da allora, istituita lo scorso anno con un’apposita legge, si celebra la “Giornata per non dimenticare”, che ricorda le vittime del trasporto, non solo aereo. “La commemoriamo - ha ricordato il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma nel corso della cerimonia che si è svolta stamane – per conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita a causa di incidenti aerei, stradali, ferroviari, per mare e allo scopo di sensibilizzare le istituzioni competenti ad una maggiore attenzione ai problemi legati alla sicurezza dei trasporti nel rispetto della centralità del passeggero”.