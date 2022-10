Docente aggredito in classe per aver dato una nota ad una studentessa

Un professore di diritto ed economia dell’istituto “Ettore Majorana” di Bari ha denunciato di essere stato aggredito violentemente in aula da due persone, identificate, che sarebbero entrate e lo avrebbero picchiato per punirlo di una nota in condotta messa poco prima ad una sua studentessa. A riportare la storia il Corriere del Mezzogiorno. L’aggressione sarebbe avvenuta il 23 settembre scorso.

La cronaca

Secondo la ricostruzione fatta la studentessa sarebbe arrivata in ritardo in classe e avrebbe iniziato a disturbare la lezione invitando i compagni a fare lo stesso. Dopo un primo richiamo alla calma il professore, con 17 anni di esperienza, le avrebbe messo la nota. A quel punto la ragazza gli avrebbe promesso “vendetta”. E così sarebbero andate le cose. Alla terza ora due uomini, forse dei familiari, sarebbero saliti in classe indisturbati e avrebbero preso a schiaffi il docente per il presunto torto e lo avrebbero minacciato di non farlo più pena altre ritorsioni.

Nessun aiuto

Una storia della quale rimane un occhio nero e l’amarezza del professore. Come racconta al Corriere del Mezzogiorno il docente ha detto che non avrebbe avuto neanche il tempo di spiegarsi, ma la cosa forse più grave continua, gli aggressori sarebbero entrati e usciti bloccato il pubblico servizio senza l’intervento di un collega o di un addetto scolastico.

L'amarezza

Dopo aver sporto denuncia le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e risalire all’identità degli aggressori. Il professore invece a scuola non sarebbe ancora tornato: "Sto valutando un congedo, al momento non me la sento di tornare lì dove ho seriamente rischiato un trauma cranico per il solo fatto di aver esercitato le mie funzioni di docente”.