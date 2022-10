Ancora donne picchiate in strada in Iran. Teheran: "Per le rivolte sono giorni finali"

Il giorno dopo la manifestazione per Mahsa Amini a Berlino con gli 80.000 dimostranti arrivati da tutta Europa nella capitale tedesca a sostegno della lotta degli iraniani contro la teocrazia degli ayatollah, continuano le violenze nella Repubblica islamica, che si accanisce reprimendo con forza le proteste sempre di più volte ad assumere i connotati di una vera e propria rivoluzione. Eppure secondo Teheran le "rivolte" seguite in Iran alla morte della 22enne curda, entrate nella sesta settimana, sarebbero ormai ai loro "giorni finali". Lo ha affermato il vice ministro dell'Interno, Majid Mirahmadi. "Ci sono diversi assembramenti in alcune università che si vanno sfoltendo giorno dopo giorno, e le rivolte si avviano verso gli ultimi giorni" ha detto il vice ministro citato dall'agenzia Irna. Inoltre "la situazione nelle province è buona e non registriamo sommosse che agitino i centri urbani", ha aggiunto spiegando che la provincia sudorientale del Sistan-Balucistan costituisce un'eccezione. Ha inoltre biasimato un esponente del minoritario clero sunnita per avere pronunciato, in una moschea di Zahedan nella provincia della capitale, sermoni "provocatori" che hanno innescato ulteriori violenze di piazza. Nella città di Zahedan, il 30 settembre scorso, sono state 96 le vittime. D'altronde qualche crepa tra i Mullah era già stata registrata. Ma nonostante la dura repressione che ha già provocato, secondo le stime dell'Ong Iran Human Rights, la morte di oltre 200 persone di cui 27 minori, l'ondata di proteste iraniane entra nella sua sesta settimana. Numerosi i cortei di studenti e studentesse organizzati a Teheran, Kermanshah, Hamedan, Tabriz , e ancora commercianti e operai incrociano le braccia e abbassano le serrande. Le informazioni su quanto accade escono dal Paese a singhiozzo a causa delle limitazioni all'uso della rete da parte delle autorità di Teheran, ma sui social si continua a vedere bene la repressione. Alcune donne mostrano con coraggio i capelli per strada, ma vengono ancora duramente picchiate dalla polizia.

All'evento di Berlino "That is the Time" organizzato dal collettivo “Women, Life, Freedom”, “Donna, Vita, Libertà” e da feminista.berlin, lo slogan della protesta scandito anche in farsi, è intervenuto uno degli organizzatori Hamed Esmaeilion, portavoce delle vittime del volo Ukrainian Airlines 752 abbattuto due anni fa dai Pasdaran a Teheran. “Smettete di negoziare con lo stato criminale chiamato Repubblica islamica. Non rappresenta l'#Iran. Espellete i loro ambasciatori dai vostri paesi”, ha detto Esmaeilion.

Tra la colonna della Vittoria e la Porta di Brandeburgo gli organizzatori e la polizia attendevano massimo 8000 persone e invece queste si sono decuplicate. La comunità iraniana tedesca è tra le più grandi d'Europa e ha potuto raccogliere la voce di tante altre comunità sparse nel vecchio continente, da Londra Bruxelles, Parigi, Bologna, dicono dopo essere scesi da un tappeto di pullman. La foto dall'alto che ritrae la massa di manifestanti accalcata al crocevia che divide in quattro il Großer Tiergarten ha fatto il giro del mondo. Un segno che la protesta per Mahsa Amini diventa importante anche lontano dalla Repubblica islamica a guida sciita. "Siamo dalla vostra parte" ha scritto il ministro della famiglia tedesco, l'ambientalista Lisa Paus. Il collettivo si è rivolto anche a Annalena Bearbock la ministra degli esteri che aveva promesso solidarietà e fatti per le donne iraniane, che sono state al centro di cortei anche a Washington e Los Angeles. Ma è da Berlino che la richiesta arriva chiara: si vuole che l'Europa intervenga in modo più decisivo in merito alla crisi iraniana, non solo con le sanzioni che riguardano la vendita di droni a Mosca per la distruzione dell'Ucraina. “Non stanno facendo nulla” dicono, rivolti ai vertici europei.

@twitter La manifestazione per Mahsa Amini al corcevia del Tiergarten a Berlino il 22 ottobre 2022