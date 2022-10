Dopo le inondazioni in Pakistan ora è allarme dengue, la febbre virale delle zanzare

L’Oms ha stimato che dall'inizio dell'anno al 27 settembre sono stati registrati 25.932 casi di dengue, circa tre quarti (74%) nel solo mese di settembre. I morti sono 62. Il rischio è che la dengue possa estendersi ad altri Paesi come l’Afganistan e l’Iran come conseguenza dei forti fenomeni migratori legate alle alluvioni.

A creare un habitat favorevole per le zanzare portatrici della dengue è l’acqua stagnante che la terra non assorbe più. Non c'è ancora un trattamento specifico per la dengue, ma - sottolinea l’Oms nel suo allarme - il rilevamento tempestivo dei casi e una loro adeguata gestione "possono ridurre i tassi di mortalità delle infezioni gravi al di sotto dell'1%. A preoccupare sono altre malattie infettive riemerse anche con i cambiamenti climatici e il Covid: si parla morbillo, polio e forme di diarrea associate a infezioni, soprattutto tra gli sfollati e nei campi profughi.