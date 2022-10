Draghi: "Lavorare insieme per crisi energetica. Farlo in ordine sparso costerebbe l'unità europea"

"Dobbiamo lavorare insieme per affrontare la crisi energetica. Possiamo anche farlo in ordine sparso, ma perderemmo l'unità europea". È questo il ragionamento svolto dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante la Tavola rotonda "Energia, Clima ed Economia", che si è tenuta alla prima riunione della "Comunità politica europea" in corso a Praga, alla quale hanno partecipato - insieme all'Italia - Germania, Portogallo, Irlanda, Belgio, Bulgaria, Liechtenstein, Norvegia, Ucraina e Serbia.

Italia, Polonia, Belgio e Grecia hanno preparato un non-paper, un documento che non impegna i proponenti ma mette in circolo delle idee utili al dibattito, in cui delineano le caratteristiche che dovrebbe avere un price cap sul gas 'dinamico'.

I principali obiettivi della proposta, spiega il non paper, sono quelli di: "Attenuare le pressioni inflazionistiche; dissuadere e ridurre la speculazione; gestire le aspettative e fornire un quadro in caso di potenziali interruzioni delle forniture; limitare i profitti eccessivi nel settore". Le caratteristiche chiave del progetto sono che "il corridoio opererebbe a livello di vendita all'ingrosso, non al dettaglio", e che "si applicherebbe a tutte le transazioni all'ingrosso, non limitate all'importazione da specifiche giurisdizioni e non limitate all'uso specifico di gas naturale". Il prezzo minimo del corridoio "dovrebbe essere abbastanza alto da consentire al mercato di funzionare. Dovrebbe fungere da interruttore e disincentivo alla speculazione. Non ha lo scopo di sopprimere i prezzi a un livello artificialmente basso", puntualizza il non paper. Allo stesso tempo, il prezzo massimo del corridoio "dovrebbe essere sufficientemente alto e flessibile da consentire all'Europa di attrarre le risorse necessarie, consentendo, se necessario, transazioni al di sopra del corridoio". Inoltre, il prezzo massimo "dovrebbe essere sufficientemente alto da preservare l'incentivo al risparmio energetico e/o all'abbandono del gas" per la transizione energetica. Il corridoio dovrebbe poi essere "integrato da misure volontarie rafforzate di riduzione della domanda". Il corridoio dovrebbe riguardare i contratti a lungo termine esistenti in cui i prezzi tendono a essere definiti in relazione a parametri di riferimento chiave ('benchmark', ndr)". Questo riferimento ad altri indicatori già esistenti "è preferibile ad aspettare che siano sviluppati nuovi parametri di riferimento", come ha proposto la Commissione, per affiancarli all'attuale indicatore chiave del mercato europeo del gas, il Ttf di Amsterdam. Trovare nuovi indicatori, infatti, "richiederà tempo". Il non paper sottolinea poi che "qualsiasi proposta dovrebbe considerare tre diversi scenari, ed essere differenziata" secondo lo scenario che si verificherà. Il primo scenario è quella in cui non c'è "nessuna carenza fisica" delle forniture: in questo caso il mercato funziona nei livelli del corridoio, cioè "offerta e domanda possono combaciare". Il secondo scenario è quello della "potenziale carenza fisica" delle forniture, in cui "il prezzo si avvicina o supera il limite massimo del corridoio". Questo "richiede transazioni al di sopra del tetto, per equilibrare il mercato". Nel terzo scenario è quello della "carenza fisica degli approvvigionamenti a livello regionale o dell'Ue, nonostante le misure di emergenza". In questo caso, piuttosto che il meccanismo del corridoio di prezzo dinamico, si applicherebbe il Regolamento Ue 2022/1369, adottato nell'estate scorsa, per le misure coordinate di emergenza da attuare in una "situazione di forte perturbazione" delle forniture di gas.

Durante gli scambi tra i leader sono state esposte le diverse soluzioni comuni proposte da buona parte dei Paesi europei. L'obiettivo è ripristinare una corretta dinamica di mercato e dei prezzi, tenendo così sotto controllo anche l'inflazione. Nel corso dei lavori, si apprende ancora, è stato evidenziato come grazie al contributo di alcuni Paesi non Ue, e alcuni Paesi appartenenti alla Comunità politica europea, si sia riusciti ad espandere rapidamente le fonti di approvvigionamento di gas naturale, accelerando la diversificazione dei mix energetico. Gli alti prezzi del gas stanno incidendo sul costo dell'energia per famiglie e imprese, e rappresentano un ostacolo alla competitività globale, è stato uno dei punti sottolineati alla tavola rotonda.