"Fort Apache" della Droga, polizia arresta 43 persone: piazze di spaccio nelle case con bambini

Arrivavano "a qualsiasi ora del giorno, a piedi o in auto", un flusso continuo di consumatori di droga, nei quartieri popolari di San Severo (Foggia), come in quello chiamato "Fort Apache": nelle videoregistrazioni della Polizia, minorenni che entrano nei "coffee shop" illegali di periferia, nelle case, gli agenti hanno trovato anche bambini di 10 anni. Una maxi operazione della polizia in provincia di Foggia, a San Severo, ha portato a 43 arresti per detenzione e vendita di droga: cocaina, eroina, hashish marijuana. Gli agenti sotto copertura hanno seguito i pusher di turno, di qui il nome dell'operazione, "Troy" (come la città di Troia), nell'indagine durata 10 mesi.