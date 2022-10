Due russi fuggono dalla Siberia all'Alaska in barca per evitare la mobilitazione

Due russi che hanno dichiarato di essere fuggiti dal paese per evitare la coscrizione obbligatoria hanno chiesto asilo negli Stati Uniti dopo essere sbarcati su una remota isola dell'Alaska nel Mare di Bering. Lo afferma l'ufficio della senatrice americana Lisa Murkowski.

Karina Borger, portavoce della Murkowski, ha dichiarato che l'ufficio è stato in comunicazione con la guardia costiera e la protezione doganale e di frontiera degli Stati Uniti e che i cittadini russi hanno riferito di essere fuggiti da una delle comunità costiere sulla costa orientale della Russia per evitare la mobilitazione obbligatoria.

"Una piccola imbarcazione occupata da due cittadini russi è arrivata sulla costa dell'Alaska rurale", ha confermato martedì all'Afp un portavoce del ministero della Sicurezza interna. Il caso di questi due russi è al vaglio “in conformità con le leggi sull'immigrazione statunitensi”, ha detto.

I senatori dell'Alaska, i repubblicani Murkowski e Dan Sullivan, hanno affermato che gli individui sono sbarcati su una spiaggia vicino a Gambell, una comunità isolata di circa 600 persone sull'isola di St. Lawrence. La dichiarazione non specifica quando si è verificato l'episodio, anche se Sullivan ha affermato di essere stato avvisato della questione martedì mattina.

Dopo l'episodio, Sullivan ha esortato le autorità federali "ad avere un piano pronto con la Guardia Costiera, nel caso altri russi fuggissero nelle comunità dello Stretto di Bering in Alaska". "Siamo in contatto con funzionari federali e i residenti di Gambell per determinare chi sono questi individui", ha aggiunto la senatrice repubblicana Lisa Murkowski.

Agli abitanti del villaggio di Gambell i due russi, secondo le cronache di alcuni giornali locali, hanno raccontato di provenire da Egvekinot, nel nord est della Russia, e di essere scappati dal Paese.

Un portavoce di Sullivan, Ben Dietderich, ha affermato che le persone erano arrivate in barca. Gambell si trova a circa 320 chilometri a sud-ovest della comunità centrale dell'Alaska occidentale di Nome e a 58 chilometri dalla penisola di Chukotka, in Siberia.