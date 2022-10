È morto a 87 anni Jerry Lee Lewis, il pioniere del Rock 'n' Roll

Jerry Lee Lewis, uno dei pionieri del rock 'n' roll, con successi del calibro di "Great Balls of Fire", è morto all'età di 87 anni per cause naturali, ha dichiarato il suo addetto stampa.

Lewis è deceduto nella sua casa nella contea di Desoto in Mississippi, con al suo fianco la moglie Judith.

Nato a Ferriday, Louisiana, Jerry Lee Lewis aveva imparato da solo a 9 anni a suonare il pianoforte, quando i suoi genitori ipotecarono la fattoria di famiglia per pagargli lo strumento. E a 14 anni si era esibito per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto locale.

Nel 1956 la partenza per Memphis (Tennessee), la Mecca della nuova musica americana, dove Lewis fu uno dei primi a firmare con la famosa etichetta Sun Records. Il suo incontro, quello stesso anno, con Elvis Presley, Johnny Cash e Carl Perkins crea la scintilla per la leggendaria sessione di registrazione nota come "The Million Dollar Quartet".

Nel 1957, il suo primo grande successo, "Whole lotta shakin' goin' on", porta già il segno del suo stile ribelle. Mentre il rock è ancora in fasce, la folla si accalca per vederlo battere ferocemente la tastiera con le dita, i gomiti oi piedi, ei suoi capelli che oscillano furiosamente al ritmo frenetico mentre riesce a far ballare pure lo sgabello in un passo di danza selvaggia.