E' strage sulle strade, Istat ed Aci: "2.875 morti nel 2021". Picchi ad Oristano, Savona e Biella

Istat: "7,9 morti e 561 feriti ogni giorno" Nel 2021 sono stati quasi 152mila gli incidenti, con 471 pedoni morti, 2.875 decessi e 204.728 feriti. In media - scrive l'Istat - "416 incidenti, con 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno". Sono morti 471 pedoni, cioè persone investite mentre camminavano per la strada, di cui ben 50 solo nella provincia di Roma. Deceduti anche 220 ciclisti e 9 conducenti di monopattino.

Le statistiche provinciali elaborate da ACI ed Istat a completamento di quanto già elaborato a luglio, mostrano una situazione di graduale ritorno alla "normalità" in seguito all'allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. In 40 province (su 107) il numero di decessi rispetto al 2019 - anno scelto come riferimento - è aumentato, mentre in 7 è rimasto stabile : Oristano (+140%: 12 morti nel 2021, 5 nel 2019), Savona (+67%: 20 morti nel 2021, 12 nel 2019) e Biella (+63%: 13 morti nel 2021, 8 nel 2019) le province "con gli incrementi percentuali maggiori".

L’anno 2020 tuttavia - scrive l'Istat - "non rappresenterà il valore di riferimento per la prossima decade 2021-2030 della sicurezza stradale", l’Italia infatti, come gran parte dei Paesi della Unione Europa si riferirà "alla media 2017-2019 per testare i progressi durante il prossimo decennio". Le regioni con i guadagni percentuali (in termini di sicurezza) più consistenti, "sono Calabria (-55,8%), Friuli Venezia Giulia (-54,4%), Toscana (-50,3%). Variazioni percentuali più contenute si registrano per Sardegna, Abruzzo e Liguria".