E' un caso la foto di Mussolini rimossa. Bersani "Via anche la mia". La Russa "Cancel culture"

E' nato un caso, con relativo scontro, intorno a una foto di Benito Mussolini esposta al Mise, nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni di Palazzo Piacentini, insieme a tutti gli altri ministri del passato. Sarà tolta "per evitare polemiche e strumentalizzazioni", ha annunciato in una nota il Ministero dello Sviluppo economico che ha ricordato che un altro ritratto di Mussolini "è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio".

A far scattare la polemica per prima era stata stamane la Funzione pubblica della Cgil che ha denunciato un fatto grave "per la storia di questo Paese è che tutto ciò pare sia essere accaduto alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e dell'ex presidente del Senato Casellati, che ricordiamo essere a servizio della Repubblica nata dalla Costituzione Antifascista".

Subito sono arrivate le reazioni accese, la prima da Pier Luigi Bersani: "Mi giunge notizia che al MISE sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa", ha dichiarato via Twitter l'ex ministro dello Sviluppo del governo Prodi.