Farnesina, Minasi: "Ecco come la Rete e i social ci aiutano a gestire le crisi"

““Il nostro lavoro è intervenire con tempestività in crisi che riguardino cittadini e interessi italiani, interessi che possono includere anche cantieri, imprese all’estero o presenze non visibili ma importanti come servizi finanziari. È sempre più necessario capire la realtà e leggere gli sviluppi in anticipo, perché anche pochi minuti di allerta su un’emergenza come un disastro naturale, un atto bellico o un incidente permettono di avvisare la catena politica e anche i colleghi sul posto, per muoversi con tempestività. Questo spesso fa la differenza”. Nicola Minasi è a capo dell’Unità di Crisi della Farnesina da un anno. Alle spalle ha una lunga carriera diplomatica, (Emirati Arabi, Afghanistan, Bosnia Erzegovina); dall’ottobre 2021 segue questa nuova “missione”, in uno scenario mondiale che muta rapidamente e richiede competenze sempre più approfondite e trasversali. L’obiettivo primario è la tutela e l’assistenza dei connazionali in situazioni di emergenza. A disposizione dei cittadini ci sono due piattaforme informatiche: il portale Viaggiare Sicuri che fornisce informazioni, consigli di viaggio e avvisi e il portale Dove Siamo Nel Mondo, dedicato alla registrazione dei viaggi all’estero. Entrambi sono disponibili attraverso una App facilmente scaricabile.

“Lavoro qui come responsabile da un anno – racconta Minasi nell’intervista a Rainews.it - in passato ho lavorato per un periodo all’Unità di Crisi come vicario. Ora vedo una grande differenza: mentre un tempo seguire i lanci stampa era sufficiente per essere al pari con gli eventi, questo adesso non basta più e dobbiamo cercare di anticipare gli eventi per essere pronti ad affrontarli. E i social media sono diventati una fonte con cui confrontarsi”. Un’evoluzione con cui l’Unità di Crisi si sta misurando, attraverso nuove sfide della comunicazione, e alcuni progetti finalizzati a promuovere quella che Minasi definisce la “cultura della sicurezza”, importante per tutti i cittadini. La Rete e i social media sono protagonisti di questo cambiamento.

“Fino a qualche anno fa se venivamo a sapere di un evento in corso di evoluzione cercavamo anche su Twitter e Facebook per confrontare le notizie. Adesso ci sono degli strumenti che lo fanno automaticamente e consentono quindi sia di avere una sorta di sentinelle sulle allerte, sia di di tenere una lente di ingrandimento su determinati paesi o situazioni per seguirne giorno per giorno gli sviluppi”.

L’Unità di Crisi ha scelto di utilizzare uno di questi strumenti?

“Utilizziamo uno strumento, in uso anche in alcuni altri paesi e dalle grandi società dei media, che setaccia la Rete e i social media – circa mezzo milione di fonti - e individua le notizie più importanti che hanno a che fare con eventi catastrofici o con altre grandi notizie e le dà in anticipo rispetto alla stampa. La morte di Gorbaciov l’abbiamo saputa quindici minuti prima, il golpe in Burkina Faso lo stesso. L’intelligenza artificiale individua i tweet, post e altri messaggi social. Con questi strumenti dunque possiamo migliorare il livello di analisi quotidiana e avere un’allerta tempestiva. La tecnologia però arriva fino ad un certo punto. Alla fine serve sempre un certo istinto per capire dove guardare”.

Come avviene il controllo delle fonti?

““Il vantaggio del Ministero degli Esteri è che grazie alla rete diplomatica dispone dappertutto di terminali che ci consentono di riscontrare la veridicità di una notizia con persone fidate sul posto. Allo stesso tempo con i nuovi strumenti possiamo dare anche un’allerta per tempo anche ai nostri colleghi nel caso che non siano avvisati. Questo produce un importante scambio e ricircolo delle informazioni, che fa crescere la consapevolezza generale di quanto accade. C’è chi dice che la diplomazia è superata dalla possibilità degli scambi elettronici, ma sbaglia. Il confronto tra le due realtà fa la differenza”.

(Durante la conversazione il telefono squilla: l’intervista viene interrotta per una decina di minuti. Si parla di operazioni in corso, Ucraina e Sahel. Priorità.)

“Questo è un lavoro delicato – riprende Minasi - ma allo stesso tempo bellissimo perché permette di immaginare il futuro e plasmarlo in qualche modo, stiamo lavorando a vari progetti e anche a piccoli esperimenti che ancora non sono operativi ma se funzioneranno ci permetteranno di fare tante cose nuove”.

Ad esempio?

“Stiamo testando, ad esempio, la possibilità di creare delle bolle WI FI in paesi stranieri per mantenere il collegamento con gli italiani che si trovano lì anche quando Internet non funziona. Il tentativo è capire come utilizzare una tecnologia per creare delle reti collegate all’ambasciata”.

E le lenti di ingrandimento? Quali situazioni focalizzano meglio in questo periodo?

“Per via della crisi energetica e dell’aumento dei costi della vita in tutto il mondo i paesi a basso reddito sono quelli più esposti. Il nostro problema è incrociare questa rete di paesi con la presenza di comunità italiane che possono essere esposte, anche se i numeri non sono enormi. Il Sahel, in tal caso, è un’area di enorme interesse: lì ci sono oltre 750 italiani, in passato ci sono stati rapimenti quindi usiamo una lente di ingrandimento. E poi ci concentriamo sulle situazioni che possono degenerare in conflitti bellici aperti e là facciamo un lavoro preparatorio, anche con le nostre ambasciate per monitorare la situazione, prepararsi a delle contromisure, mantenere aperti i canali di comunicazione, per restare in contatto con i nostri connazionali e per avere luoghi dove rifugiarsi. Periodicamente visitiamo una serie di paesi per verificare direttamente che le ambasciate siano attrezzate per rispondere alle emergenze. Bisogna essere pronti in tempi di pace per operare meglio in tempi di crisi”.