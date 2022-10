Ecofin: accordo su un nuovo capitolo del Recovery in campo energetico, non sui mezzi anti-inflazione

La buona notizia da Bruxelles è che la riunione dell'Ecofin (il vertice dei ministri dell’economia e delle finanze degli Stati membri dell’Unione europea) ha dato l’ok per adottare il piano elaborato dal Consiglio europeo sul RePowerEU. Secondo questa proposta, verranno modificati i Pnrr nazionali aggiungendo un ‘capitolo energetico’ e chiedendo di usare i prestiti del Next Generation Eu per gli investimenti in materia energetica. Il progetto, in sostanza, punta ad aggiungere un nuovo capitolo del RePower ai Piani nazionali di ripresa e resilienza, elaborati dagli Stati membri dell'Ue, nell'ambito del Next Generation. In tal modo, si potranno finanziare gli investimenti e le riforme-chiave per raggiungere gli obiettivi del piano energetico europeo.

“Vedremo quante richieste di prestiti ci saranno da parte degli Stati membri prima di decidere sui prossimi passi” ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al termine dell'Ecofin. L'eventuale redistribuzione dei prestiti non utilizzati da parte di alcune capitali, previsti nei Pnrr, a favore degli obiettivi indicati nel maxi-piano energetico RePowerEu, “richiederà ulteriore lavoro” ha specificato il commissario europeo per il Commercio. Dombrovskis ha poi aggiunto che si è deciso “di lavorare su ulteriori flessibilità temporanee per quanto riguarda i fondi di coesione rimanenti nel periodo di finanziamento 2014-2020, per utilizzarli nel contesto dell'attuale crisi”, precisando che “il RePowerEu e il Recovery non finanziano misure di sostegno al reddito o simili, questo necessita di diverse fonti di finanziamento”. Il vicepresidente della Commissione europea ha anche chiarito che a metà ottobre “la Commissione europea presenterà l'aggiornamento del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, per permettere ai governi di dare sostegno necessario e mirato all'economia”.