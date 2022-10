Economia, la Lega si riunisce e indica le sue proposte: "Estensione Flat tax al 15% e quota 41"

Nelle ore che precedono il voto di fiducia del Parlamento al governo, è tempo di riunioni e vertici per i partiti di maggioranza, che convocano i rispettivi stati maggiori per concordare la linea sui vari temi da affrontare a livello collegiale, di governo. Quella che si dovrà trovare, infatti, è una sintesi tra le diverse proposte in campo e arrivare alla cosiddetta “quadra”.

Oggi pomeriggio i ministri leghisti Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno affrontato con i responsabili del partito le questioni economiche che l’esecutivo si appresta ad affrontare, a partire dal superamento della legge Fornero all'estensione della Flat Tax fino agli interventi strutturali sulle cartelle esattoriali e all'ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza. Al tavolo erano presenti il senatore Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro del partito; Federico Freni, possibile sottosegretario all'Economia; i senatori Claudio Borghi e Alberto Bagnai, responsabile economico del partito; il deputato Massimo Bitonci e l'ex senatore Armando Siri.

Tra le priorità dell'agenda economica dell'Italia ci sono “l'estensione della Flat Tax al 15%, quota 41, la riforma del reddito di cittadinanza e la pace fiscale” ha poi commentato sui social proprio Siri, responsabile Programma della Lega e coordinatore dei dipartimenti. “Era una riunione di partito, penso che anche loro facciano riunioni coi vari dipartimenti. Riunioni sull'economia ne abbiamo sempre fatte, avremmo dovuto sospenderle per l'occasione?” ha invece commentato il senatore Borghi, rispondendo a una domanda sulla natura del vertice leghista alla vigilia del discorso alle Camere per la fiducia di Giorgia Meloni. A chi gli chiedeva se non si trattasse di questioni di cui si dovrebbe occupare il premier, che deve dettare l'agenda, Borghi ha infatti precisato “Senza dubbio”, aggiungendo che sono temi – dalla Flat tax alle pensioni – che vanno anche “concordati con i partner, perché c'è anche Forza Italia”.