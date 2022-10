Efa, "Esterno notte" di Marco Bellocchio vince il premio Innovative Storytelling

Gli Efa, gli Oscar europei, annunciano l'Award for Innovative Storytelling (premio per la narrazione più innovativa) a Marco Bellocchio per “Esterno Notte”, la serie sul sequestro Moro che - dopo la presentazione a Cannes, al Festival di New York e BFI London Film Festival -andrà in onda su Rai 1 il 14, 15 e 17 novembre.

“Sono ovviamente contento per il riconoscimento prestigioso, e ringrazio", ha dichiarato il regista. "Ho avuto in passato molte candidature agli Efa, per la prima volta viene premiata un'opera (film o serie ha poca importanza) che curiosamente è la mia opera prima televisiva". La cerimonia il 10 dicembre a Reykjavik, capitale dell'Islanda.

“In occasione della 35ma edizione degli European Film Awards, che si terrà il 10 dicembre, l'European Film Academy - è l'annuncio degli Efa - conferisce a Marco Bellocchio l'Award for Innovative Storytelling per la suastraordinaria miniserie Esterno Notte. Con Esterno Notte, Marco Bellocchio torna sul caso del rapimento e dell'assassinio dell'ex primo ministro italiano Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse nel 1978, già al centro del suo lungometraggio ”Buongiorno, Notte", per il quale ha ricevuto il Premio Fipresci agli European Film Awards 2003. Bellocchio gli dedica ora una serie in sei puntate. Mentre “Buongiorno, Notte” seguiva una donna che era al centro del rapimento, “Esterno Notte” riprende diversi punti divista esterni: i colleghi di partito di Moro, i terroristi delle Brigate Rosse, il Papa Paolo VI, e la famiglia di Moro".

L'European Film Academy ha introdotto questa nuova categoria nel 2020 per riflettere i cambiamenti nel panorama cinematografico e per celebrare i grandi risultati innovativi della narrazione europea. Con Bellocchio, il premio va a un cineasta che è attivo da oltre 50 anni e non ha mai smesso di esplorare. Presentò in concorso alla Berlinale “Amore e rabbia” (1969), nello stesso festival ha vinto poi l'Orso d'argento nel1991 con “La Condanna”. Nel 2009 ha vinto il David di Donatello come miglior regista per “Vincere”, nel 2020 come miglior film per “Il traditore”.

Bellocchio è stato celebrato con un Leone d'Oro alla carriera nel 2011 e una Palma d'Oro d'onore nel 2021. Nel 2015 ha ricevuto il Pardo d'onore a Locarno. “Esterno Notte” è stato prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Simone Gattoni per Kavac Film, in co-produzione con Rai Fiction, co-prodotto con Arte France. Bellocchio sarà ospite d'onore alla cerimonia di premiazione del 10 dicembre per ritirare il riconoscimento.