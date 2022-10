Effetto Covid e non solo: tagli alla sanità, al sociale e all'educazione

Il nuovo rapporto Oxfam e Development Finance International (DFI), pubblicato in occasione degli Annual Meetings del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, in programma dal 14 al 16 ottobre a Washington, è andato a fare di conto in 161 paesi. Una delle voci che si sono tagliate di più nel periodo pandemico è stata e continua ad essere la sanità. Spesso quando si parla, in molti rapporti, di crisi di periodi di “austerità” guardiamo nel nostro giardino di casa alla nostra bolletta della luce che crescerà ma non si parla di quei paesi dove la lampadina non si accende perché non attacca “la spina” alla terra spaccata dalla siccità o inondata dall’acqua.

Che il Covid abbia creato distanze abissali tra “paesi ricchi” e quelli in via di sviluppo è un dato di fatto. Un’emergenza sanitaria globale che nessuno si aspettava e che ha rovesciato vite, abitudini e corroso l’economia. Un panorama sul quale è piombata, ed è il caso di dirlo, l’invasione della Russia in Ucraina. Come più volte ha ripetuto Papa Francesco “questa è una guerra mondiale”. Una situazione che ha messo quasi ko l’economia mondiale con la crisi energetica.

Nel rapporto Oxfam si legge che in Giordania, ad esempio, la spesa pubblica complessiva è calata del 20%. Quasi la metà di tutti paesi esaminati cioè 77 hanno tagliato la spesa sociale e il 70% dei paesi ha ridotto la propria spesa per l’istruzione. La crisi del lavoro, altra eredità di questo periodo geopolitico, ha raggiunto livelli record e oggi l’impennata dell’inflazione erode il potere d’acquisto dei lavoratori, due terzi dei paesi analizzati non hanno incrementato i salari minimi nel biennio 2020-2021. Nei paesi in via di sviluppo come la Nigeria il salario minimo legale non è stato aggiornato da prima dello scoppio della pandemia. Anche in economie avanzate come gli Stati Uniti il livello del salario minimo federale è rimasto invariato dal 2009.

Altra lezione che tutti abbiamo imparato o ripetuto come un mantra è che nessuno si salva da solo. Bene, nel Rapporto Oxfam si leggono nero su bianco le gravi difficoltà per le finanze pubbliche in molti Paesi: 143 governi su 161 non hanno fatto ricorso ad aumenti del prelievo sui redditi o sui patrimoni più elevati e 11 paesi hanno persino ridotto il carico fiscale sui cittadini più facoltosi. Sempre nel rapporto si legge che, nonostante innumerevoli precedenti storici come accadde all’indomani dell’influenza spagnola o al termine della seconda guerra mondiale, la maggior parte dei paesi non ha optato nel biennio 2020-2021 per un incremento dell’imposizione su redditi o patrimoni più elevati o per la tassazione straordinaria degli extra-profitti pandemici incamerati da operatori in settori economici, come il settore farmaceutico, l’ITo il settore del commercio online, che hanno visto incrementare congiunturalmente la domanda per i propri beni e servizi.

Il nessuno si salva da solo va in contraddizione se i paesi più poveri si sono trovati senza liquidità disponibile per analoghe misure di supporto al reddito. A pesare sugli spazi di manovra nei paesi in via di sviluppo sono, in larga parte, le loro consistenti esposizioni debitorie. Nel solo 2021 i paesi a basso reddito hanno speso il 27,5% delle risorse pubbliche per il servizio del debito interno ed estero: il doppio di quanto speso in istruzione, quattro volte la spesa per la sanità e 12 volte la spesa per la protezione sociale.

“Per ogni dollaro speso per la sanità pubblica i paesi in via di sviluppo spendono quattro dollari per ripagare i propri debiti contratti in prevalenza con ricchi creditori esteri - ha dichiarato Matthew Martin, direttore Development Finance International ltd, aggiungendo che del DFI -. Va garanta un’immediata sospensione del servizio del debito e favoriti accordi equi per una sua ristrutturazione”.