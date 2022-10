Brasile al ballottaggio, sfida aperta tra Lula e Bolsonaro. 150 milioni gli elettori

Una campagna elettorale, la loro, che non ha risparmiato colpi bassi e che ha messo sul piatto temi scottanti come quello dell’aborto e della gestione della pandemia, emergenza a cui il Brasile ha pagato il più alto tributo di morti in questi ultimi due anni e mezzo.

Entrambi i candidati, che hanno diviso l'elettorato come mai si era visto nella storia recente del loro Paese, si sono affrettati fino all'ultimo minuto disponibile per chiudere una campagna feroce durata due mesi e mezzo.

Moraes ha evidenziato come in occasione del primo turno delle presidenziali, tenutosi lo scorso 2 ottobre con la partecipazione di oltre 132 milioni di elettori, sia stato registrato il minor numero di schede bianche e nulle delle ultime cinque elezioni, un dato che "dimostra l'interesse e la consapevolezza dei brasiliani nell'elezione di loro rappresentanti''.

Le urne si apriranno alle 8 ore locali, le 12 in Italia, e il presidente della Corte Elettorale Superiore del Brasile, Alexandre de Moraes, ha invitato i cittadini a usare la scheda elettorale come "strumento più importante per costruire un Paese più giusto ed equo" ricordando come i risultati di queste elezioni influenzeranno il futuro di tutti i brasiliani.

Al momento i sondaggi danno il candidato del Partito dei Lavoratori in leggero vantaggio al 48,4% contro il 43,2% di Bolsonaro.

A Lula non sono state risparmiate negli ultimi tempi le minacce di morte: la polizia federale del Brasile ha avviato un'inchiesta sulla mail ricevuta dall'ex presidente di sinistra in cui affermava che sarebbe stato ucciso in una sparatoria nella sede dell'istituto Lula di Sao Paulo. Intanto diversi sostenitori del presidente uscente appaiono in video sui social dove inneggiano alla violenza e alla possibilità di un golpe nel caso di vittoria della sinistra.

Entrambi cattolici, Bolsonaro e Lula, cercano ovviamente sostegno anche tra gli elettori cristiani evangelici, che costituiscono quasi un terzo della popolazione brasiliana.

La corruzione, spina nel fianco nelle istituzioni e nella classe politica brasiliana, è stata al centro della campagna per le presidenziali e delle accuse tra i due contendenti. Bolsonaro ha messo in luce un grave scandalo di corruzione iniziato durante il mandato di Lula, quando circa 18 miliardi di dollari sono stati rubati in tangenti e contratti petroliferi troppo cari legati alla compagnia petrolifera statale Petrobras. Lo stesso Lula èstato ritenuto colpevole di coinvolgimento e nel 2017 e' finito in prigione, ma la sua condanna èstata annullata l'anno scorso, consentendogli di candidarsi a queste elezioni.